Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (02.09.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann: Gewinnprognose angehoben - AktienanalyseBei der Optikerkette Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) nimmt die Erholung von der Corona-Krise weiter Fahrt auf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im zweiten Quartal sei der Konzernumsatz im Vergleich zu dem stark von Corona geprägten Vorjahreszeitraum um 60 Prozent auf 407,7 Mio. Euro geklettert. Das Vorsteuerergebnis habe um 173 Prozent auf 54,2 Mio. Euro zugelegt. Der Nachsteuergewinn habe sich auf 36 Mio. Euro belaufen und den Vorjahreswert damit um 163 Prozent übertroffen. Das Unternehmen habe nach eigener Aussage vom "Zusammenspiel aus steigenden Impfquoten" und "sinkenden Coronavirus-Inzidenzen" profitiert. Aber auch der Zukauf der spanischen Kette Optica & Audiologia Universitaria und der Ausbau des Onlinegeschäfts hätten sich positiv ausgewirkt. Der Konzern werde für Gesamtjahr daher etwas mutiger.Fielmann rechne nun bei einem Umsatzanstieg von gut 20 Prozent auf rund 1,7 Mrd. Euro mit einem Vorsteuergewinn von mehr als 200 Mio. Euro. Im Juli habe das Unternehmen erstmals eine Prognose für 2021 ausgegeben und angekündigt, etwa 200 Mio. Euro verdienen zu wollen. Als wichtige Triebfeder für das Wachstum sehe die Optikerkette den fortwährenden Ausbau ihrer Omnichannel-Plattform. Langfristig peile der Marktführer im eigenen Geschäft mit Sehhilfen einen Online-Anteil von zehn Prozent an. Auch die Expansion solle weiter gehen: Für das Gesamtjahr 2021 sei neben dem Rollout digitaler Vertriebskanäle in weitere Länder die Neueröffnung von europaweit insgesamt 45 augenoptischen Fachgeschäften geplant, so der Konzern.Die Aussicht auf einen höheren Jahresgewinn sei an der Börse gut angekommen. Das Papier der Optikerkette sei zeitweise auf den höchsten Stand seit Anfang Juli gestiegen. Laut den meisten Analysten nur eine Zwischenstation zu höheren Kursen. Deren durchschnittliches Kursziel liege mit 71,43 Euro rund 10,7 Prozent über dem aktuellen Niveau. (Ausgabe 34/2021)Börsenplätze Fielmann-Aktie: