Kurzprofil Fielmann:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (11.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Fielmann-Aktie habe heute nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen einen Dämpfer erhalten. Rund 2,7 Prozent verliere die Aktie und sei damit MDAX-Schlusslicht. Die Optikerkette habe zwar die Prognose für 2019 bestätigt - doch das Gewinnwachstum habe im Vergleich zum Jahresauftakt nachgelassen.In den Monaten April bis Juni habe Fielmann seinen Gewinn vor Steuern um 5,5 Prozent auf 58 Millionen Euro gesteigert, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Analysten hätten mit 59,9 Millionen gerechnet. Das Gewinnwachstum sei damit nicht mehr ganz so stark ausgefallen wie zum Jahresauftakt. Im ersten Quartal habe der Zuwachs noch neun Prozent betragen.Der Konzernumsatz habe um rund sechs Prozent auf 384 Millionen Euro zugenommen, was besser gewesen sei als von Analysten geschätzt. Im ersten Halbjahr habe Fielmann dabei den Brillenabsatz leicht steigern können.Die Prognose für 2019 habe das Unternehmen bestätigt. Zuletzt sei Fielmann dank höherer Investitionen von einem leicht beschleunigten Umsatzwachstum ausgegangen. Die hohen Ausgaben für den vorgesehenen Ausbau des Filialnetzes und Digitalisierung würden jedoch die Gewinnentwicklung belasten, weswegen die Optikerkette trotz des guten ersten Halbjahres weiterhin lediglich mit einem Vorsteuerergebnis auf dem Vorjahresniveau von rund 251 Millionen Euro rechne.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" empfiehlt die Fielmann-Aktie aktuell nicht zum Kauf. (Analyse vom 11.07.2019)Mit Material von dpaAFX