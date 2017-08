Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

67,74 EUR -0,22% (01.08.2017, 14:01)



ISIN Fielmann-Aktie:

DE0005772206



WKN Fielmann-Aktie:

577220



Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FIE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Fielmann-Aktie:

FLMNF



Kurzprofil Fielmann AG:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (01.08.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktienanalyse von Analyst Thomas Maul von der DZ BANK:Thomas Maul, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Optikerkette Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF), senkt aber den fairen Wert von 61 auf 59 Euro.Das Hamburger Unternehmen habe gute Chancen, den Markanteil in Europa trotz der Aktivitäten von Online-Brillenhändlern weiter auszubauen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Angesichts der ambitionierten Bewertung der Fielmann-Aktie erschienen die guten Perspektiven allerdings bereits mehr als eingepreist und das Chance/Risiko-Verhältnis des Titels ungünstig.Thomas Maul, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Fielmann-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 61 auf 59 Euro reduziert. (Analyse vom 01.08.2017)Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:67,80 EUR -0,12% (01.08.2017, 14:09)