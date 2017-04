Tradegate-Aktienkurs Fielmann-Aktie:

Kurzprofil Fielmann AG:



Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) ist einer der führenden Augenoptiker in Europa. Das Unternehmen ist auf allen Ebenen der Branche aktiv: als Hersteller, als Agent und als Optiker. In Deutschland zählt Fielmann zu den Marktführern. Das Portfolio umfasst neben Sonnen- und Gleitsichtbrillen sowie Kontaktlinsen auch Hörgeräte. Fielmann hat Produktionsstätten ausschließlich in Deutschland. (06.04.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fielmann-Aktie: Die Luft wird dünner - AktienanalyseIm Oktober hatte Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC-Symbol: FLMNF) seine Aktionäre auf ein niedrigeres Jahresergebnis eingestimmt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Fielmann-Aktie sei daraufhin deutlich unter Druck geraten. Zeitweise sei sie auf das niedrigste Niveau seit Herbst 2015 gerauscht. Inzwischen habe der MDAX-Wert die Verluste fast vollständig wieder aufgeholt. Denn dank eines starken Schlusssprints habe die Optikerkette ihre Gewinne 2016 doch noch leicht steigern können. Auch der Dividendenvorschlag sei am Parkett gut angekommen. So sollten Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr eine um 5 Cent höhere Dividende von 1,80 Euro je Aktie erhalten. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit einer Anhebung auf 1,76 Euro gerechnet.Allmählich aber werde die Luft nach oben dünner. Vor allem das Rekordhoch, das die Fielmann-Aktie kurz vor dem enttäuschenden Ausblick markiert habe, dürfte sich als harte Nuss erweisen. Mehr als ein Seitwärtstrend mit leicht positiver Tendenz ist der Fielmann-Aktie daher zunächst kaum zuzutrauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2017)Xetra-Aktienkurs Fielmann-Aktie:72,73 EUR +0,19% (06.04.2017, 17:35)