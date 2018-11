Wien (www.aktiencheck.de) - Beflügelt von Black Friday und Cyber Monday gingen beispielsweise Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) (+5,3%), Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) (+3,8%), Best Buy (ISIN: US0865161014, WKN: 873629, Ticker-Symbol: BUY) (+2,9%), GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C) (+8%), JD.com (ISIN: US47215P1066, WKN: A112ST, Ticker-Symbol: 013A, Nasdaq-Symbol: JD) (+6,2%), Target Corp (ISIN: US87612E1064, WKN: 856243, Ticker-Symbol: DYH) (+2,8%) und Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (+2%) fester aus dem Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Bei Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) hätten Gerüchte um den Verkauf der Robotik-Tochter Comau für ein Kursplus von 5% gesorgt.Morgen berichten würden in den USA Tiffany & Co (ISIN: US8865471085, WKN: 872811, Ticker-Symbol: TIF) und in Europa IMMOFINANZ (ISIN: AT0000A21KS2, WKN: A2JN9W, Ticker-Symbol: IMO1, Wien: IIA), SBO (ISIN: AT0000946652, WKN: 907391, Ticker-Symbol: SLL, Wien: SBO, Nasdaq OTC-Symbol: SBOEF) und VIG (ISIN: AT0000908504, WKN: A0ET17, Ticker-Symbol: WSV2, Wien: VIG). (27.11.2018/ac/a/m)