Xetra-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

12,826 EUR +11,88% (27.05.2019, 12:51)



Borsa Italiana-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

12,716 EUR +11,00% (27.05.2019, 13:10)



NYSE-Aktienkurs Fiat Chrysler-Aktie:

12,85 USD +0,94% (24.05.2019, 22:02)



ISIN Fiat Chrysler-Aktie:

NL0010877643



WKN Fiat Chrysler-Aktie:

A12CBU



Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

2FI



NYSE-Ticker-Symbol Fiat Chrysler-Aktie:

FCAU



Kurzprofil Fiat Chrysler Automobiles:



Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) ist die Holdinggesellschaft der Fiat Chrysler Gruppe, einem international tätigen Automobilkonzern. Nach der länderübergreifende Fusion zwischen der FIAT S.p.A. mit seiner Tochtergesellschaft Fiat Investments N.V. im Oktober 2014 firmiert der Konzern seit 12. Oktober 2014 als Fiat Chrysler Automobiles N.V. ("FCA") und verlegte seinen Unternehmenssitz nach Amsterdam, Holland und seinen operativen Hauptsitz nach London, UK. (27.05.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Fiat Chrysler-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie des italienisch-amerikanischen Autobauers Fiat Chrysler Automobiles N.V. (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU).FIAT Chrysler sei mit dem Vorschlag einer Fusion von Renault und FIAT Chrysler an den französischen Konzern herangetreten. Der Fusionsvorschlag komme einerseits überraschend, andererseits hätten die Italiener in den letzten Jahren kaum einen Automobil-Konzern bei der Suche nach Kooperationen, Allianzen oder einem Fusionspartner ausgelassen. Eher hätte man vielleicht noch mit einer engeren Zusammenarbeit mit dem PSA-Konzern rechnen können. Der Fusionsvorschlag von FIAT Chrysler klinge bereits sehr konkret, kaum vorstellbar, dass die Unternehmensführung von Renault nicht im Vorfeld schon eingebunden gewesen sei. Jedoch habe Renault derzeit mit seinem Allianz-Partner Nissan alle Hände voll zu tun, undenkbar, dass diese Partnerschaft aufgegeben werde. Die Verzahnung von Renault und Nissan sei schon recht weit fortgeschritten, ein Auseinandergehen wäre für beide Seiten sehr kostspielig. Inklusive Nissan würde mit FIAT Chrysler und Renault ein Weltmarktführer mit jährlich mehr als 15 Mio. verkauften Fahrzeugen entstehen.Angesichts der hohen Investitionskosten für Zukunftstechnologien wie das Autonome Fahren und die Elektromobilität mache eine Fusion oder eine enge Kooperation der beiden Autobauer durchaus Sinn, zumal FIAT Chrysler im Bereich der Elektromobilität deutlich hinterherhinke. Infolge der Fusionseuphorie habe der Kurs der FIAT Chrysler-Aktie heute Vormittag (10h50) um rund 10% auf EUR 12,61 zugelegt.Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät, diese Kursteigerung zum Ausstieg aus der FIAT Chrysler-Aktie zu nutzen und diese zu verkaufen. Das Kursziel werde von EUR 12,00 auf EUR 11,00 gekappt. (Analyse vom 06.05.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fiat Chrysler Automobiles N.V.": Keine vorhanden.Börsenplätze Fiat Chrysler-Aktie: