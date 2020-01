Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Dezember lagen die Preissteigerungen auf der Verbraucherseite in Festlandchina wie im Vormonat bei 4,5% in der Jahresrechnung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Preistreiber seien dabei erneut die hohen Ausgaben für Schweinefleisch gewesen. Ohne die kräftige Teuerung der Nahrungsmittel signalisiere der Rückgang der Erzeugerpreise um 0,5% zum Vorjahr einen insgesamt geringen Preisdruck in der Volkswirtschaft. In diesem Umfeld würden die Analysten mit weiteren geldpolitischen Lockerungen und niedrigeren Renditen chinesischer Staatsanleihen rechnen. (09.01.2020/ac/a/m)





