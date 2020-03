Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Ferratum Group:



Die finnische Ferratum Group (ISIN: FI4000106299, WKN: A1W9NS, Ticker-Symbol: FRU), ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25 EUR bis 3.000 EUR beantragen. Zudem bietet Ferratum erfolgreichen Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an. Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 2005 schnell gewachsen. (05.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferratum-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Small Caps seien oft eine Bereicherung für jedes Depot. In der Regel handle es sich um Unternehmen, die in Nischen tätig seien, sich dort führende Positionen erarbeitet hätten und überdurchschnittliche Wachstumsraten ausweisen würden. Mit den richtigen Nebenwerten im Depot könne man satte Renditen einfahren. Einer dieser Small Caps sei Ferratum.Als Anbieter von Konsumentenkrediten agiere die Gesellschaft mit ihrem voll digitalisierten Geschäftsmodell am Puls der Zeit. Kunden könnten den gewünschten Kleinkredit dank eines innovativen Algorithmus zum Kredit-Scoring innerhalb weniger Minuten über das Mobiltelefon anfragen.Die Investoren hätten zuletzt dennoch nur wenig Grund zur Freude gehabt. Vor zwei Jahren habe die Aktie noch bei 30 Euro notiert. Probleme mit dem Algorithmus bei der Vergabe von Krediten und mit der eigenen Banking-App hätten das Erreichen der Prognose unmöglich gemacht. Es sei eine rasante Talfahrt gefolgt.Der umtriebige Vorstand Jorma Jokela habe dagegen gesteuert und seine Hausaufgaben gemacht. Der Algorithmus sei korrigiert worden, die Banking-App neu aufgesetzt. Mit Erfolg, wie die jüngsten Zahlen belegen würden. Bei Umsätzen auf Vorjahresniveau von 72,5 Millionen Euro habe das EBIT im Vergleich zum Vorquartal um 20 Prozent auf 13 Millionen Euro angezogen. Daraus resultiere eine starke Marge von 17,5 Prozent. Doch das dürfte erst der Anfang gewesen sein.Das sollte sich auch im Zahlenwerk widerspiegeln. Für 2019 dürfte bei einem Umsatz von 295 Millionen Euro (Vorjahr: 262 Millionen Euro) ein EBIT in Höhe von 45 Millionen Euro (Vorjahr: 12,4 Millionen Euro) zu Buche stehen. Unter dem Strich könnte so ein Gewinn von 1,45 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,89 Euro) erzielt werden. Bis 2021 würden Analysten eine Beschleunigung des Wachstums und steigende Margen erwarten: Bei Erlösen von 370 Millionen Euro könnten bereits ein operatives Ergebnis von 65 Millionen Euro und ein Gewinn je Aktie von 1,75 Euro durch die Bücher gehen. Mittelfristig lägen sogar 100 Millionen Euro beim EBIT im Rahmen des Möglichen. Mit einem 2020er KGV von 8 sei die Aktie dank der Aussichten günstig bewertet. Frische Zahlen gebe es am 18. März."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse. Risikobewusste Anleger können den jüngsten Rücksetzer nutzen, um einen Fuß bei diesem Small Cap in die Tür zu stellen, so Michael Schröder. Das erste Kursziel warte bei 13,50 Euro. Gehe Jokelas Plan auf, sei mittelfristig noch deutlich mehr drin. (Analyse vom 05.03.2020)