Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (09.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Die Aktie von Ferrari habe die Corona-Krise längst hinter sich gelassen. Im Vergleich zu vielen anderen Automobil-Herstellern notiere das Papier nahe dem Allzeithoch. Mit dem neuen SUV wolle Ferrari neuen Kunden gewinnen.Die Ferrari-Aktie habe von Anfang an der Krise in der Automobilbranche durch die Corona-Pandemie trotzen zu wollen geschienen. Zwar habe auch Ferrari die Produktion für einige Wochen herunterfahren und die Prognose für das Gesamtjahr nach unten anpassen müssen, jedoch sei der Hersteller von Luxusautos weitaus besser durch die Krise gekommen als die Konkurrenz.Ferrari wolle mit dem neuen SUV Purosangue ab 2022 weitere Kundengruppen dazu gewinnen. Darüber hinaus könnte der Purosangue dazu beitragen, dass Ferrari seine Position im wichtigsten Absatzmarkt der Welt China stärke.Die Ferrari-Aktie sei nicht billig: 29 Milliarden Euro Börsenwert bei einem Umsatz von rund 4,0 Milliarden Euro im Jahr 2020. Mache ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von sportlichen 7,3. VW komme auf 0,4. Immerhin habe VW auch die Sportwagentochter Porsche sowie die Premiummarke AUDI im Portfolio. Das KGV der Ferrari-Aktie für 2021 betrage 39. Jedoch: Die Aktie habe in den letzten Monaten - vor allem in der Corona-Krise - eine enorme Relative Stärke gezeigt. Kein Wunder: Ferrari habe einen großen Vorteil: Ferraris Zielgruppe sei bereit, einen extrem hohen Preis für ein besonders exklusives Produkt zu bezahlen. Die Luxus-Schlitten würden viele Monate im Voraus bestellt. Unter dem Strich verdiene Ferrari dadurch üppige Margen.