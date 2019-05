Börsenplätze Ferrari-Aktie:



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (07.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Neueinsteiger bei der Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) bei Rücksetzern zugreifen.Bei Ferrari laufe es rund: Die Italiener würden einen Gewinnanstieg melden, die Aktie springe an. Bei Porsche würden Anleger dagegen auf die Bremse treten. Eine halbe Milliarde Euro müsse die Volkswagen-Tochter im Rahmen des Dieselskandals zahlen. Das habe die Staatsanwaltschaft Stuttgart entschieden. Porsche habe das Bußgeld akzeptiert.Porsche-Wagen mit V6- und V8-Diesel-Motoren sollten nicht den Abgasvorgaben entsprochen haben. Gegen 99.000 Wagen lägen Bescheide des Kraftfahrtbundesamts vor, habe die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die Motoren seien von der Schwestermarke Audi produziert worden.Abgeschlossen sei das Thema für Porsche mit der Zahlung der 535 Millionen noch nicht. Denn zivilrechtliche Ansprüche von Klägern würden von der aktuellen Entscheidung unberührt bleiben.Insgesamt habe der Dieselskandal VW bislang 30 Milliarden gekostet.Gute Nachrichten gebe es aus Italien. Im ersten Quartal habe Ferrari seinen Gewinn um gut 20 Prozent auf 180 Millionen gesteigert. Der Umsatz sei um 13 Prozent auf 940 Millionen gestiegen. 2.610 Autos habe Ferrari ausgeliefert - 23 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Die Zahlen würden die Erwartungen der Analysten übertreffen. Die Aktie liege am Nachmittag rund 5% im Plus.Neueinsteiger können bei Rücksetzern zugreifen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Er sehe das Kursziel bei 150,00 Euro. (Analyse vom 07.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Porsche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link