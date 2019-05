Börsenplätze Ferrari-Aktie:



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (06.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.Die Aktie des italienischen Luxusautobauers Ferrari nehme Anlauf auf ein neues Allzeithoch. Während VW, BMW oder Daimler Milliarden in die Hand nehmen müssten, um den Umschwung weg von Verbrennern hin zu Elektroautos und Wasserstoffantrieben hin zu bekommen, scheffle Ferrari so viel Geld wie nie zuvor. Die Aktie sei kurz davor, ihr Allzeithoch zu knacken.Die deutschen Autobauer müssten Milliarden in die Hand nehmen, um den Umbruch weg vom Verbrennungsmotor, hin zu Flugtaxis, Robotaxis, Elektro- oder Wasserstoffantrieb zu schaffen. Das drücke auf die Gewinne. Dagegen gehe es Ferrari blendend.Das Geschäft brumme. Konzernchef Louis Camilleri strotze vor Selbstvertrauen und gehe voller Optimismus in die nächsten Monate des neuen Geschäftsjahres. Umsatz und Gewinn sollten 2019 ungeachtet aller wirtschaftlichen Risiken weiter zulegen.Derzeit scheffle Ferrari mit jedem verkauften Auto im Schnitt 70.000 Euro. Zum Vergleich: Mercedes mit einem Gewinn pro Fahrzeug von rund 3.300 Euro. Porsche komme auf 16.800 Euro. Bei VW-Pkw seien es zuletzt sogar nur 600 Euro pro Auto gewesen.Ferrari-Chef Camilleri gebe sich mit den knackigen Margen noch nicht zufrieden. Durch limitierte Auflagen neuer Sportflitzer sollten die Renditen noch weiter steigen. Einen ersten Aufschluss darüber würden die Quartalszahlen liefern, die Ferrari am Dienstag vorlegen werde.Ferrari jedenfalls lasse die Aktien der anderen Autobauer wie Tesla, Daimler oder VW ziemlich alt aussehen. Das nächste Etappenziel für die Aktie sei das Allzeithoch bei 131,34 Euro.Auf dem aktuellen Niveau sei die Ferrari-Aktie sicherlich nicht billig. 22 Milliarden Euro Börsenwert bei einem Umsatz von 3,2 Milliarden Euro im Jahr 2018. Das KGV betrage 33. Jedoch: Die Börse liebe hohe Gewinnmargen. Ohnehin stünden Firmen, die Luxusgüter produzieren würden, an der Börse hoch im Kurs.Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 150,00 Euro. Rücksetzer würden Kaufchancen bleiben. (Analyse vom 06.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link