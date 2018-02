NYSE-Aktienkurs Ferrari-Aktie:

121,45 USD -4,48% (05.02.2018, 22:02)



ISIN Ferrari-Aktie:

NL0011585146



WKN Ferrari-Aktie:

A2ACKK



Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

2FE



NYSE Ticker-Symbol Ferrari-Aktie:

RACE



Kurzprofil Ferrari N.V.:



Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) ist ein Unternehmen aus der Branche Automobilproduktion aus Italien.



Die Ferrari N.V. ist ein Hersteller für Sportwagen und Formel-1-Fahrzeuge mit Sitz in Amsterdam und Hauptverwaltung in Maranello in der italienischen Provinz Modena. Die Ferrari N.V. wurde 1947 vom ehemaligen Rennfahrer Enzo Ferrari gegründet und gehört heute mit rund 80 Prozent zu Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



Der Börsengang von Ferrari an der New York Stock Exchange erfolgte am 21. Oktober 2015 durch den Verkauf von neun Prozent der Aktien des Hauptaktionärs FCA. (06.02.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ferrari-Aktienanalyse von Analysten Fei Teng und Alexander Haissl von der Privatbank Berenberg:Fei Teng und Alexander Haissl, Analysten der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Sportwagenherstellers Ferrari NV (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, NYSE-Symbol: RACE) und erhöht das Kursziel von 110 auf 125 Euro.Mit überzeugenden Ergebnissen für das Jahr 2017 rücke nun die Expansion von Ferrari in die nächste Phase, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Das Gewinnwachstumspotenzial des Sportwagenherstellers übertreffe jenes der meisten im Luxusgüterbereich tätigen Wettbewerber. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Fei Teng und Alexander Haissl, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Ferrari-Aktie bestätigt und das Kursziel von 110 auf 125 Euro angehoben. (Analyse vom 06.02.2018)