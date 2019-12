Gestern habe die Aktie von Unilever (ISIN: NL0000388619, WKN: A0JMQ9, Ticker-Symbol: UNI2, EN Amsterdam: UNA) in Folge einer aufgrund der schwächeren wirtschaftlichen Entwicklung in Südasien sowie anhaltend schwieriger Handelsbedingungen in Westafrika induzierten Umsatzwarnung rd. 6,4% an Wert verloren.



Der deutsche Elektronikhändler CECONOMY (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: CEC, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) (-7,1%) habe gestern zwar ein leichtes Umsatz- und Gewinnplus für das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet, das weitere Aussetzen der Dividende sei allerdings unter den Investoren überhaupt nicht gut angekommen.



Der Betreiber von privaten Krankenhäusern und ambulanten Chirurgie- sowie Gesundheitszentren und Apotheken, NMC Health (ISIN: GB00B7FC0762, WKN: A1JWFV, Ticker-Symbol: 0N1) (Aktie: -32,4%), sei gestern Opfer einer Short-Attacke des Research-Hauses Muddy Waters geworden, welches die Ordnungsmäßigkeit der Finanzabschlüsse in Zweifel gezogen habe.



Heute würden in den USA noch Paychex (ISIN: US7043261079, WKN: 868284, Ticker-Symbol: PCX) (vorbörslich) und Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) (nachbörslich) berichten. (18.12.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) hat am Dienstag nachbörslich schwache, weit unter den Erwartungen liegende Q2-Zahlen berichtet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auf Grund einer gedämpften internationalen Nachfrage, Preisdruck und dem Verlust eines Großteils des Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN)-Geschäfts habe der Konzern zum zweiten Mal in Folge seine Ganzjahresprognose gekappt. Die Aktie habe im nachbörslichen Handel rd. 6,5% an Wert verloren.