Börsenplätze Fastly-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Fastly-Aktie:

76,00 EUR -27,62% (15.10.2020, 12:40)



NYSE-Aktienkurs Fastly-Aktie:

123,18 USD -4,39% (14.10.2020)



ISIN Fastly-Aktie:

US31188V1008



WKN Fastly-Aktie:

A2PH9T



Ticker-Symbol Fastly-Aktie:

2Y7



NYSE Ticker-Symbol Fastly-Aktie:

FSLY



Kurzprofil Fastly Inc.:



Fastly (ISIN: US31188V1008, WKN: A2PH9T, Ticker-Symbol: 2Y7, NYSE Ticker-Symbol: FSLY) betreibt eine Edge-Cloud-Plattform, die so konzipiert ist, dass sie programmierbar ist und die agile Software-Entwicklung unterstützt. Die Edge-Cloud ergänzt das Rechenzentrum, die zentrale Cloud und hybride Lösungen. Zu den Kunden des Unternehmens gehören das digitale Verlagswesen, Medien und Unterhaltung, Technologie, Online-Einzelhandel, Reise- und Gastgewerbe sowie die Finanzdienstleistungsbranche. Das Unternehmen erzielt in erster Linie Einnahmen aus der Nutzung seiner Plattform durch die Kunden. (15.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fastly-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Fastly Inc. (ISIN: US31188V1008, WKN: A2PH9T, Ticker-Symbol: 2Y7, NYSE Ticker-Symbol: FSLY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Cloud-Anbieter Fastly gehöre fraglos zu den Corona-Profiteuren. Zum Kundenportfolio von Fastly würden unter anderem Internet-Sicherheitsdienste sowie Video- und Streaming-Dienste gehören. Die Aktie von Fastly habe seit dem März-Tief bisher kein Halten gekannt und in der Spitze satte 1.200 Prozent zugelegt. Doch nun scheine die Rally ihr vorläufiges Ende gefunden zu haben.Das Papier gehe im vorbörslichen Handel rund 30 Prozent in die Knie. Das Unternehmen habe eine Umsatzwarnung ausgegeben, weil sich das operative Geschäft von TikTok, dem Hauptkunden von Fastly, aufgrund des regulatorischen Eingreifens der US-Regierung abgeschwächt habe."Aufgrund der Auswirkungen des unsicheren geopolitischen Umfelds entsprach die Nutzung der Fastly-Plattform durch unseren größten Kunden [TikTok] nicht den Erwartungen, was zu einer entsprechenden signifikanten Reduzierung des Umsatzes mit diesem Kunden führte", habe Fastly in einer Erklärung mitgeteilt.Anleger meiden die Fastly-Aktie, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link