Die FED habe auf diese Probleme hin eine massive Intervention eingeleitet. Vom 12. März bis zum 3. April werde die FED US-Schatzpapiere im Wert von einer Billion Dollar gekauft haben. Während der Finanzkrise hätten die schnellsten Ankäufe in den zwölf Monaten bis August 2011 stattgefunden - damals mit 870 Milliarden Dollar pro Jahr.



Das könne man ruhig noch einmal wiederholen: Die FED habe innerhalb von drei Wochen mehr Treasuries gekauft als in den schlimmsten zwölf Monaten nach der Finanzkrise.



Ein paar Zahlen würden den Kontext verdeutlichen:



1. Ende Februar habe die FED knapp über zwei Billionen Dollar an US Treasury notes, treasury bonds und TIPS gehalten. Dieser Bestand habe sich innerhalb von zwei Wochen um 50 Prozent erhöht.



2. Ende Februar habe sich der Gesamtwert der von der US-Regierung ausgegebenen treasury notes, bonds und TIPS auf 14 Billionen Dollar belaufen. Die FED habe davon bereits zwei Billionen Dollar gehalten. In sehr kurzer Zeit habe sie gerade acht Prozent der restlichen Aktien gekauft.



3. Das kürzlich vom Kongress verabschiedete Konjunkturpaket werde in den nächsten zwölf Monaten zu zusätzlichen Ausgaben in Höhe von zwei Billionen Dollar führen. Die FED habe bereits die Hälfte dieses Betrags in Form von Staatsanleihen aufgekauft.



Was lerne man daraus?



Ökonomen und Marktstrategen würden gerne vom "Doppelmandat" der Federal Reserve sprechen, aber das spiegele ein schlechtes Verständnis ihrer Rolle wider. Der Federal Reserve Act definiere ihre Rolle ausdrücklich: Sie solle "die Ziele Vollbeschäftigung, Preisstabilität und moderate langfristige Zinssätze wirksam fördern".



In allen drei Bereichen ihres Mandats sei die FED aktuell tätig.



Eine berühmte Anlegerregel besage: "Kämpfe nicht gegen die FED." Die Experten von Legal & General IM sind skeptisch, ob die Bemühungen der FED Zahlungsausfälle und Gewinnwarnungen im Gefolge von Covid-19 wirklich wird verhindern können. Aber in unruhigen Zeiten sollte niemand an der Fähigkeit und Bereitschaft der FED zweifeln, Verwerfungen im Finanzmarktsatz aufzufangen. (02.04.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Regierungen und Zentralbanken weltweit reagieren "fast and furious" auf die Pandemie - doch nirgends war die Kehrwende dramatischer als bei der US-Notenbank. Niemand sollte in schwierigen Zeiten an der Fähigkeit und Bereitschaft der FED zweifeln, Verwerfungen in den Finanzmärkten zu glätten, sagt Christopher Jeffery, Head of Inflation and Rates Strategy bei Legal & General Investment Management/LGIM:Die Mitglieder des Federal Open Market Ausschusses hätten sich Ende Februar noch bemerkenswert blasiert über die Risiken des Coronavirus geäußert. James Bullard, Präsident der Federal Reserve in St. Louis, habe damals argumentiert, Zinssenkungen seien dann eine Möglichkeit, wenn sich tatsächlich eine globale Pandemie mit gesundheitlichen Auswirkungen in der Größenordnung einer gewöhnlichen Grippe entwickelt habe, wovon aber aktuell nicht ausgegangen werde.Die Zeit der Unbeschwertheit sei vorbeiDiese Meinung sei Makulatur. Im zwei Dringlichkeitssitzungen in den vergangenen Wochen habe sich die FED gezwungen gesehen, die Zinssätze um 150 Basispunkte zu senken und ihr Quantitative-Easing-Programm wieder aufzunehmen. Weltweit hätte man ähnliche, wenn auch weniger dramatische politische Kehrtwendungen beobachten können.Wirklich bemerkenswert seien sowohl Breite als auch Tiefe der Interventionen zur Stabilisierung der Finanzmärkte: Dazu würden Repo-Geschäfte (Wertpapierleihe der FED) und neue Mittel zur Unterstützung der Geldmärkte und des Marktes für Unternehmensanleihen gehören. Man warte noch immer auf Einzelheiten über die "Main Street Lending Facility", die die Kreditvergabe der Banken unterstützen solle.- eine enorme Volatilität der Renditen von Staatsanleihen- ein Zusammenbruch der Liquidität über die gesamte Anleihen-Kurve hinweg (am stärksten jedoch bei langen Laufzeiten)- ein Preiseinbruch beim "Inflationsausgleich", der in die Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) eingebettet sei- der sprunghaft ansteigende Zinssatz für Staatsschulden im Vergleich zu Zinsswaps mit gleicher LaufzeitRekordankäufe in wenigen Wochen