ISIN Fair Value REIT-Aktie:

DE000A0MW975



WKN Fair Value REIT-Aktie:

A0MW97

A0MW97



Ticker-Symbol Fair Value REIT-Aktie:

FVI

FVI



Kurzprofil Fair Value REIT-AG:



Die Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975, WKN: A0MW97, Ticker-Symbol: FVI) mit Sitz in Gräfelfing, Landkreis München, konzentriert sich auf den Erwerb sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind derzeit vor allem Einzelhandels- und Büroimmobilien in deutschen Regionalzentren.



Zum 31. März 2017 bestand das direkt und indirekt gehaltene Gesamtportfolio aus 32 Immobilien: Die Marktwerte der Immobilien in Höhe von insgesamt rund 289 Mio. EUR entsprechen den beizulegenden Zeitwerten nach IFRS 13. Zum 31. März 2017 lag der ertragsgewichtete Vermietungsstand des Bestandsportfolios bei 91,0% und die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge bei 5,1 Jahren. (15.08.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Fair Value REIT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fair Value REIT-AG (ISIN: DE000A0MW975, WKN: A0MW97, Ticker-Symbol: FVI) unverändert zu kaufen.Mit den Halbjahreszahlen habe die Fair Value REIT-AG den Eindruck der Ergebnisse des ersten Quartals bestätigt und erneut eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielt. Bei leicht erhöhten Mieterträgen hätten sämtliche Ergebniskennzahlen signifikant zweistellig gesteigert werden können, der Halbjahresüberschuss habe sich um fast 80 Prozent erhöht.Auch das FFO-Ergebnis sei um mehr als ein Fünftel gestiegen, womit die Unternehmensprognose (vor Minderheiten) bereits zu mehr als 60 Prozent erreicht worden sei. Insofern sei es wenig überraschend, dass sie vom Vorstand bestätigt worden sei. Die Aktienanalysten von SMC Research halten inzwischen ein Überschreiten der Prognose für wahrscheinlich und haben deswegen ihre Schätzungen etwas erhöht. Auf dieser Basis würden sie den fairen Wert nun bei 9,10 Euro je Aktie sehen, womit sie trotz der zuletzt erfreulichen Kursentwicklung im moderaten Umfang weiteres Potenzial aufweise.Weitere Bewertungsspielräume könnten sich ergeben, wenn dem Unternehmen die angestrebte Reduktion des Anteils der mittelbar gehaltenen Immobilien gelingen sollte, was den Minderheitsanteil am Ergebnis reduzieren und weiteren Spielraum für deutliche Kostensenkungen schaffen würde. Auch wenn der im Frühjahr angedachte große Wurf (Herauskauf eines großen Portfolios aus den Fonds) nicht im ersten Anlauf gelungen sei, würden die Analysten weitere Aktivitäten in dieser Richtung erwarten.Das Urteil von Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, für die Fair Value REIT-Aktie bleibt deswegen "buy". (Analyse vom 15.08.2017)