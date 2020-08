Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

229,35 EUR +1,28% (24.08.2020, 15:25)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

228,75 EUR +0,55% (24.08.2020, 15:09)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

267,01 USD -0,74% (21.08.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (24.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook strotze aktuell nur so vor fundamentaler Stärke und punkte nahezu täglich durch positiven Newsflow. Entsprechend kenne die Aktie seit März auch nur eine Richtung: steil nach oben. Die heutigen News dürften jedoch so manch einen Anleger eher negativ überrascht haben.Wie das Nachrichtenportal "Wallstreet Journal" berichtet, tritt der Facebook-Marketing-Chef Antonio Lucio zum 18. September zurück. "Angesichts des historischen Wendepunkts, an dem wir uns als Land in Bezug auf Rassengerechtigkeit befinden, habe ich beschlossen, 100 Prozent meiner Zeit der Vielfalt, Integration und Gerechtigkeit zu widmen.", so Lucio.Zudem schreibt das "Wallstreet Journal", dass der Facebook-Chef Mark Zuckerberg die kritische Stimmung des Weißen Hauses gegenüber TikTok noch weiter anheizte. So habe er im Rahmen eines Vortrags an der Georgetown University gesagt, dass TikTok das Engagement von Facebook für die Meinungsfreiheit nicht teile und ein Risiko für die amerikanischen Werte und die technologische Vormachtstellung darstelle.Doch es gebe auch positive News zu Facebook am heutigen Tag.Das Facebook-Papier notierte aktuell bei 270,62 Dollar in der Nähe seines Allzeithochs. Angesichts des starken Momentums der Aktie hält DER AKTIONÄR die Fortsetzung der Rallye für wahrscheinlich und empfiehlt das Papier unverändert zum Kauf. Investierte lassen ihre Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Facebook-Aktie. (Analyse vom 24.08.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.