Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook habe gestern seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2021 vorgelegt und die Analystenerwartungen in nahezu jedem Bereich deutlich übertroffen. Ein in der Corona-Krise auf Hochtouren laufendes Werbegeschäft habe Facebook zu ungebremstem Wachstum und somit zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen. Weltweit würden immer mehr Firmen via Facebook werben, weil sie nur online ihre Kunden erreichen würden, die aufgrund von Ausgangsbeschränkungen und geschlossenem Handel von zu Hause shoppen würden.Der Umsatz sei im Jahresvergleich um satte 47,6% auf USD 26,17 Mrd. gestiegen, wohingegen die Analystenschätzungen lediglich von USD 23,72 Mrd. ausgegangen seien. Beim Gewinn pro Aktie habe das Unternehmen die Analystenschätzungen in Höhe von USD 2,34 mit USD 3,30 ebenfalls klar hinter sich lassen können, was einem Anstieg im Jahresvergleich von 93% entspreche. Um Sondereffekte bereinigt habe das Ergebnis pro Aktie mit USD 3,295 immer noch deutlich über dem Analystenkonsens in Höhe von USD 2,61 gelegen.Auch die Nutzerzahlen hätten weiter zugelegt. Die Zahl der täglich aktiven User habe bei 1,88 Mrd. (+8% im Vergleich zum Vorjahr) gelegen und zumindest einmal im Monat hätten 2,85 Mrd. (+10%) User die Apps des Konzerns genutzt. Auch mit diesen Zahlen habe Facebook die Erwartungen der Analysten leicht übertreffen können. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) habe bei USD 9,27 (Vorjahr: USD 6,95) gelegen. Die Analystenerwartungen hätten hier bei USD 8,44 gelegen.Für den weiteren Jahresverlauf habe sich Facebook aber betont vorsichtig gegeben. Im laufenden zweiten Quartal solle das Umsatzwachstum im Vergleich zu Q1/2021 stagnieren oder nur leicht zulegen. In der zweiten Jahreshälfte 2021 gehe der Social-Media-Riese von deutlich abgeschwächten Wachstumsraten aus, was vorwiegend dem sich ergebenden Basiseffekt aufgrund der hohen Zuwachsraten des Vorjahres geschuldet sei. Zudem sehe sich Facebook auch mit einer steigenden Flut von behördlichen Untersuchungen und Kritik an seiner Politik in Bezug auf Datenschutz, freier Meinungsäußerung und anstößiger Inhalte konfrontiert und kämpfe teilweise auch mit verstärkten Gegenwind von plattformspezifischen Änderungen/Einschränkungen (Stichwort: Apple).Die letzte Empfehlung lautete "kaufen", so Leopold Salcher und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.