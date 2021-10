Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

279,95 EUR -5,26% (04.10.2021, 19:16)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

280,75 EUR -5,42% (04.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

324,80 USD -5,31% (04.10.2021, 19:01)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das gebe es nicht alle Tage: Facebook sei nicht erreichbar, Instagram sei offline und auch WhatsApp könne keine Verbindung herstellen. Was all diese Dienste gemein hätten, außer dass sie aktuell offline seien? Sie alle würden Facebook gehören. Dem US-Konzern, der aktuell in Enthüllungsberichten schlecht dastehe. Das spiegele sich auch an anderer Stelle.Social Media-Nutzern, die bisher ahnungslos gewesen seien, werde heute eines bewusst: Facebook sei groß. Zum Konzern gehöre neben der gleichnamigen Plattform auch der Foto-Dienst Instagram und der Messaging-Dienst WhatsApp. Keines der Angebote des US-Riesen sei am frühen Montagabend erreichbar. Bei Twitter würden sich immer mehr Nutzer über die Erreichbarkeit der Plattformen beschweren.Nicht nur die Nutzer der Plattformen hätten kein Verständnis für die Off-Zeiten. Auch der Aktienmarkt reagiere empfindlich. Die Facebook-Aktie verliere am Montag über 5% und gehöre damit an einem ohnehin schwachen Handelstag an der Wall Street zu denjenigen Titeln, die überdurchschnittlich stark an Wert verlieren würden. 5% Kursverlust würden in etwa 50 Mrd. USD Börsenwert entsprechen.Wann die Dienste von Facebook wieder erreichbar seien, sei nicht klar. Sicher sei: Der US-Konzern arbeite mit Hochdruck daran die Verfügbarkeit wieder herzustellen. Worin die Ursache liege, sei bisher nicht bekannt. Die Verluste indes seien nicht überzubewerten. Der gesamte Tech-Sektor verliere an diesem Montag vor dem Hintergrund steigender Renditen am Anleihenmarkt, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: