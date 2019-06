Börsenplätze Facebook-Aktie:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (19.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Marco Bernegg vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marco Bernegg von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Als vor wenigen Wochen die Gerüchte um eine eigene Kryptowährung des Social Media-Anbieters immer konkreter geworden seien, habe Bloomberg in einem treffenden Kommentar geschrieben: "Zwei Milliarden Menschen nutzen eine Währung, die von einem Milliardär kontrolliert wird. Worüber sollte man sich Sorgen machen?"Aber der Reihe nach: Der Internetriese habe gestern sein Whitepaper zu Libra veröffentlicht. Einer hauseigenen Kryptowährung namens Libra, die künftig von Usern für Zahlungen in Facebook, WhatsApp und Instagram genutzt werden könne. Libra werde ein Stable-Coin sein, er ist also an den US-Dollar gekoppelt.Facebook würde damit nicht nur eine neue Umsatzquelle in ungeahnter Höhe erschließen, sondern auch Zugriff auf Zahlungsgewohnheiten bzw. -aktivitäten von mehr als zwei Milliarden Nutzern haben - vorausgesetzt Libra werde von der Masse angenommen. Dafür spreche die Einfachheit. Schnell und sicher Geld über WhatsApp, Instagram und Facebook an Freunde senden zu können, sei durchaus ein Mehrwert für viele Nutzer.Allerdings stünden die rechtlichen Rahmenbedingungen von Libra noch in den Sternen. Regierungen dürften das Projekt nicht einfach ohne Weiteres durchwinken. So schreibe z.B. die Financial Times: "Libra ist nichts weiter als ein unverschämter Versuch, die nationale Währungssouveränität zu übergehen, indem man ein globales Federal-Reserve-Äquivalent schafft."Die Implementierung des Libra-Coins werde noch einigen Herausforderungen gegenüberstehen. Ebenfalls fraglich bleibe, ob die Nutzer Facebook auch blind vertrauen und Libra im Alltag nutzen würden.Nichtsdestotrotz ist die Facebook-Aktie ein solides Investment für Aktionäre, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". Eine Euphorie wegen der neuen Kryptowährung wäre jedoch verfrüht. (Analyse vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link