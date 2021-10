Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das Papier des Social-Media-Giganten sei im Laufe des gestrigen Handels gehörig unter Druck geraten. Viele Anleger würden sich fragen, ob sie an ihrem Facebook-Investment nun festhalten oder sich auch der Verkaufspanik anschließen sollten.Die Kursschwäche von Facebook sei gestern nicht nur auf die Ausverkaufsstimmung im Tech-Sektor zurückzuführen gewesen. Zunächst habe die Whistleblowerin Frances Haugen noch einmal nachgelegt und angegeben, dass Facebook seine eigenen Interessen über die der Gesellschaft stellen würde. Facebook habe sich immer wieder dafür entschieden, lieber Profite einzufahren. Heute werde die Whistleblowerin noch einmal in einer Anhörung vor dem US-Senat aussagen.Am frühen Montagabend habe es dann eine weitere Hiobsbotschaft aus dem Hause des Social-Media-Riesen gegeben, die im Anschluss zu den Top-Themen vieler Medien gehört habe. Alle drei Sozialen Dienste, die zu Facebook gehören würden, seien plötzlich nicht mehr erreichbar gewesen.Rund sechs Stunden lang habe der Totalausfall bei Facebook und den ebenfalls zum Unternehmen gehörenden Instagram und WhatsApp gedauert. Erst im Laufe der Nacht seien die Dienste nach und nach wieder erreichbar gewesen. Facebook habe dies in einem Blogpost auf eine fehlerhafte Konfigurationseinstellung in der Netzwerk-Infrastruktur zurückgeführt."Der Aktionär" gehe davon aus, dass es auch diesmal nicht anders sei, zumal die Facebook-Aktie bereits über 15% seit seinem Jahreshoch eingebüßt habe und weiteres Abwärtspotenzial begrenzt sei. Spätestens an der 200-Tage-Linie, die derzeit bei 315,40 USD verlaufe, erwarte die Bären ein sehr starker Widerstand der Bullen.Beachtenswert sei zudem, dass Facebook mittlerweile mit einem KGV von 18 bewertet sei. Viel günstiger könne man ein wachstumsstarkes und sehr profitables Qualitätsunternehmen nicht bekommen. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.