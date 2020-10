Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

233,65 EUR -2,40% (28.10.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

230,75 EUR -2,90% (28.10.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

267,67 USD -5,51% (28.10.2020, 21:30)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Neben den Big-Tech-Riesen Alphabet, Amazon.com und Apple bringe auch Facebook am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Q3-Zahlen. Nach den teils starken Bewegung, die durch die Corona-Angst ausgelöst worden sei, könnte morgen die Schwankungsbreite noch deutlich höher ausfallen. Auf diese Marken komme es nun an.Nachdem die steile Aufwärtsrally Ende August ein Ende gefunden habe, habe die Facebook-Aktie im Rahmen einer Dreiecksformation konsolidiert. Am 21. Oktober sei der Wert durch die obere Begrenzungslinie bei rund 275 USD ausgebrochen. Seitdem sei der Ausbruch mehrfach erfolgreich getestet worden.Aktuell notiere das Papier knapp über der Unterstützung bei rund 271 USD, an der auch zeitgleich die 50-Tage-Linie verlaufe. Sollten die Zahlen morgen enttäuschend ausfallen, könnte der Kurs unter diese Unterstützung fallen und somit ein starkes Verkaufssignal generieren. Dann sei mit Rücksetzern bis an das September-Tief bei 244,13 USD zu rechnen. Würden dagegen die hohen Erwartungen erfüllt, dürfte die Facebook-Aktie wieder Kurs auf das Allzeithoch nehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: