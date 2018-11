Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

121,48 EUR -0,63% (19.11.2018, 14:29)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 139,53 -3,00% (16.11.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (19.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Eine Recherche der "New York Times" bringe CEO Mark Zuckerberg und seine Vizechefin Sheryl Sandberg mächtig unter Druck. Die Facebook-Aktie habe am Freitag deutlich nachgegeben. Auch Apple-CEO Tim Cook schieße kräftig gegen Facebook.Die schlechten Nachrichten würden bei Facebook nicht abreißen. Sollten sich weitere einflussreiche Fondsmanager gegen Zuckerberg stellen, sei ein Rücktritt nicht auszuschließen. Ob Anleger diesen Schritt begrüßen würden, bleibe fraglich. Fakt sei: Die Facebook-Aktie sei in einem intakten Abwärtstrend. "Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung und rate nicht zum Kauf, so Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:121,50 EUR -0,40% (19.11.2018, 14:15)