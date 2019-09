Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (17.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Lange Zeit sei es ruhig geworden um Facebooks Kryptoprojekt Libra gewesen. Regulatoren hätten schon früh starke Bedenken gehabt und äußerst heftige Kritik an der geplanten Kryptowährung geäußert. Am kommenden Montag solle nun laut dem Nachrichtensender CNBC ein Treffen in Basel stattfinden, auf dem sich Vertreter von Libra sowie der 26 Notenbanken treffen würden, um über die Zukunft des Projektes zu sprechen.Das Projekt Libra stehe auf wackeligen Beinen. Währungshüter weltweit würden eine starke private Konkurrenzwährung fürchten, die sich gänzlich jedweder Regulierung entziehe. So leicht dürfte das Projekt also nicht durchgewunken werden. Auch genieße Facebook seit dem Datenskandal im letzten Jahr nicht mehr das höchste Vertrauen der Kunden. "Der Aktionär" meine, dass der Einstieg Facebooks in den Markt v.a. für steigende Popularität und Akzeptanz bei den Kryptowährungen sorgt. Was am Ende vom Projekt Libra übrig bleibe, sei dabei fraglich, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Facebook.Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link