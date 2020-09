Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook presche im Geschäft mit VR-Brillen mit einer deutlichen Preissenkung vor. Das neue Modell der Brille Oculus Quest, die ohne einen zusätzlichen Computer auskomme, werde in den USA 299 Dollar kosten - 100 Dollar weniger als die Vorgängerversion, wie Facebook am Mittwoch angekündigt habe. In Deutschland werde das Gerät zunächst nicht verfügbar sein, weil Facebook mit einer bisher nicht näher genannten Regulierungsbehörde streite.Die Oculus Quest 2 komme in den USA am 13. Oktober auf den Markt. Sie wiege weniger als das Vorgängermodell und habe einen neuen Chip. Dieser sei vom Halbleiter-Konzern QUALCOMM speziell für die Anzeige virtueller Realität (VR) entwickelt worden, bei der Nutzer in digitale Welten eintauchen könnten. Für ein besseres Bild solle ein neues LCD-Display mit 50 Prozent Bildpunkten sorgen. Das erste Quest-Modell habe zwei getrennte Bildschirme mit OLED-Technologie gehabt.Als neue Anwendungsmöglichkeit habe Facebook "Infinite Office" vorgestellt - einen virtuellen Arbeitsplatz, bei dem man große Computer-Bildschirme in der Brille angezeigt bekomme. Vom Zubehör-Anbieter Logitech komme eine Tastatur dafür - die Nutzer sollten in der Brille ihre tippenden Finger sehen können. Die Funktion solle zunächst testweise auf der Quest 2 verfügbar sein.In Deutschland habe Facebook Anfang September den Verkauf der Oculus-Brillen vorerst eingestellt. Es stünden Gespräche mit Regulierern an, habe das Online-Netzwerk ohne weitere Angaben mitgeteilt. Der Schritt sei auf die Ankündigung gefolgt, dass Käufer neuer Geräte - und ab 2023 alle Nutzer - sich mit ihren Facebook-Accounts anmelden müssten. Bisher habe es separate Oculus-Profile gegeben, die nicht unbedingt mit den Facebook-Daten hätten verknüpft werden müssen.Facebook bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: