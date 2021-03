Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (17.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Nachdem sich die australische Regierung nicht von den Drohungen von Facebook habe einschüchtern lassen, sei am Montag ein Deal mit der News Corp. von Rupert Murdoch geschlossen worden. Am Dienstagabend habe dann die Meldung über eine eigene Plattform für Autoren überrascht.Wenige Wochen nach der Verabschiedung eines neuen Mediengesetzes in Australien habe es am Montag eine Einigung auf Zahlungen für journalistische Inhalte gegeben. Der Deal zwischen Facebook und der News Corp. erlaube Facebook News, Nachrichten von Zeitungen und Webportalen wie von "The Daily Telegraph", "Herald Sun" oder "The Courier-Mail" zu posten.Die Vereinbarung baue dabei auf einem Vertrag auf, der es Facebook gegen Zahlung erlaube, auch US-Publikationen aus dem Murdoch'schen Medienimperium zu verwenden. Zudem habe Facebook mit weiteren australischen Medienfirmen Absichtserklärungen zur entgeltlichen Nutzung von Nachrichteninhalten unterzeichnet.Laut einem Axios-Bericht vom Dienstag wolle sich Facebook damit jedoch nicht zufriedengeben und plane selbst Partnerschaften mit Autoren einzugehen, um eine eigene Plattform für Nachrichten, Newsletter und Essays aufzubauen. Der noch namenlose Dienst solle dabei für die Autoren kostenfrei bleiben, ihnen jedoch die Möglichkeit geben durch Abonnements ihre Werke zu monetarisieren.Die Verhandlungen mit Facebook in Australien seien laut Insidern zäh gewesen und seien noch nicht abschließend geklärt. Gleichzeitig zeige Facebook keine Scheu eigene Angebote zu entwickeln. Es bleibe also weiterhin spannend wie sich die künftige Rolle Facebooks in der Nachrichtenlandschaft gestalten werde.Mittelfristig sollte der Streit um die Veröffentlichung von Nachrichten auf Facebook, der auch außerhalb Australiens geführt werde, jedoch keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung haben.Anleger können für 2021 mit wieder anziehenden Wachstumsraten von rund 25 Prozent rechnen und guten Gewissens ihrer Facebook-Investition treubleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2021)