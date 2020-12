Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

226,15 EUR -1,78% (10.12.2020, 08:16)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

233,40 EUR -0,45% (09.12.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

277,92 USD -1,93% (09.12.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Deutschland Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (10.12.2020/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Die US-Regierung und 48 Bundesstaaten würden Facebook wegen des Vorwurfs des unfairen Wettbewerbs verklagen. Die Bundeshandelskommission (FTC) und eine von der New Yorker Justizministerin Letitia James geführte überparteiliche Allianz von Bundesstaaten würden dem Konzern in ihren jeweiligen Klagen vom Mittwoch vorwerfen, ein illegales Monopol aufgebaut zu haben. Angeprangert würden u.a. die Übernahmen des Fotodienstes Instagram im Jahr 2012 und des Chatdienstes WhatsApp im Jahr 2014 durch Facebook.Die FTC beschuldige Facebook, u.a. durch diese Zukäufe eine "systematische Strategie" verfolgt zu haben, um Bedrohungen des eigenen Monopols auszuschalten. In der Klage werde als eine mögliche Maßnahme vorgeschlagen, Facebook zum Verkauf einzelner Geschäftsbereiche zu zwingen. Der US-Konzern habe in den vergangenen Jahren bereits die technische Infrastruktur hinter der Plattform seines Online-Netzwerks sowie Instagram und WhatsApp enger zusammengeführt. Das würde eine Aufspaltung technisch erschweren.Die Facebook-Aktie habe sich seit dem Corona-Korrektur-Tief im Frühjahr in den vergangenen Monaten massiv erholen können und sogar Ende August bei 304,67 USD ein neues Allzeithoch markiert. Seitdem sei das Papier aber ins Stocken geraten. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, Neueinsteiger ein neues positives charttechnisches Signal abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: