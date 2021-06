Börsenplätze Facebook-Aktie:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (14.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.VR-Brillen seien noch immer eine Nische auf dem Gaming-Markt - doch dabei dürfte es nicht bleiben. Das glaube auch Facebook und habe sich mit BigBox VR bereits das fünfte Spielestudio in dem aufstrebenden Segment gesichert.In einer Hardware-Umfrage der Gaming-Plattform Steam hätten zwar nur knapp über zwei Prozent der PC-Spieler angegeben, dass sie überhaupt ein VR-Headset besitzen würden. Rund 52 Prozent davon würden jedoch eine Brille der Facebook-Tochter Oculus nutzen. Der Social-Media-Gigant sei damit klarer Marktführer.Um diese Position auch in Zukunft zu sichern, habe Facebook am Freitag die Übernahme von Big Box VR, den Machern von "Population One", angekündigt. Das Battle-Royale-Spiel für die virtuelle Realität sei seit seinem Erscheinen eines der erfolgreichsten Games auf der Oculus-Plattform - und habe wohl genau deswegen das Interesse von Facebook geweckt.Es sei bereits Facebooks fünfter VR-Studiokauf, seit im November 2019 Beat Games, die Macher von "Beat Saber", übernommen worden seien. Es seien Sanzaru Games, Ready at Dawn und Downpour Interactive gefolgt.Aktuell würden für das Papier aber die anhaltende Erholung im Werbesegment sowie die aktuellen Entwicklungen bei den Messengern die entscheidenden Kurstreiber bleiben.Anleger lassen im Aufwärtstrend die Gewinne weiter laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link