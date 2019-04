Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Die zahlreichen Datenskandale würden bei Facebook weiter auf die Stimmung drücken. Daran könne auch eine Transparenz-Offensive des Konzerns in der EU nichts ändern. Doch Anleger könnten beruhigt sein. Die Börse habe das Thema längst weggesteckt. Seit Jahresbeginn würden die Facebook-Titel wieder klettern und hätten bereits rund 40 Prozent zugelegt.Der Cambridge-Analytica-Skandal vor einem Jahr habe die Kritik an der Datenpolitik von Facebook ins Rollen gebracht. Seitdem gebe es immer wieder Nachrichten, dass die Nutzerdaten zu wenig geschützt und teilweise sogar öffentlich zugänglich seien. Diese Woche habe der Konzern bekannt gegeben, dass beim Thema Datenschutz künftig mehr Transparenz vorherrschen solle."Jetzt werden Nutzer wirklich verstehen, dass ihre Daten von dem sozialen Netzwerk genutzt werden, um gezielt Werbung zu verkaufen", habe EU-Justizkommissarin Vera Jourova die Veränderungen begrüßt. Es solle nun leichter sein zu erfahren, wie und in welchen Fällen Kontos geschlossen würden.Facebook komme der EU entgegen, um drohende Sanktionen zu verhindern. Allerdings sollte bereits jetzt jedem User klar sein, dass die Daten bei Facebook nicht sicher seien. Auch andere Konzerne wie Amazon hätten immer wieder mit Datenskandalen zu kämpfen.Auch "Der Aktionär" sei positiv gestimmt. Mögliche Sanktionen wegen der Datenskandale würden zwar belasten, doch die Popularität in der Werbeindustrie leide darunter kaum. Die Gewinnmaschine laufe, auch das Wachstum stimme.Anleger sollten bei der Facebook-Aktie die Gewinne deshalb laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link