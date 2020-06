Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

199,60 EUR -1,67% (15.06.2020, 13:00)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

200,15 EUR -1,09% (15.06.2020, 12:45)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

228,58 USD +1,85% (12.06.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (15.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ein Basisinvestment.Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) habe am Freitag bekannt gegeben, dass sie die Übernahme der Bildplattform Giphy durch Facebook im Wert von 400 Millionen Dollar untersuche. Die Behörde habe die sogenannte "Initial Enforcement Order" erlassen, die die Integration der beiden Unternehmen während der Untersuchung verhindere. Giphy habe einen Kommentar gegenüber "CNBC" abgelehnt.Infolge der Untersuchung könne kein Personal zwischen den beiden Unternehmen übertragen und keine der Giphy-Technologien in die Produkte von Facebook integriert werden. Bei Zuwiderhandlung würden empfindliche Geldstrafen drohen.Facebook und Giphy hätten ihren Hauptsitz in den USA, aber die CMA könne Fusionen untersuchen, wenn das erworbene Unternehmen einen Jahresumsatz von mindestens 70 Millionen Britische Pfund in Großbritannien erziele oder wenn die fusionierten Unternehmen zusammen einen Anteil von mindestens 25 Prozent am "angemessenen" Markt in dem Land hätten.Zum Zeitpunkt der Übernahme habe Facebook angekündigt, Giphy weiter in die Instagram-App zu integrieren, "damit die Menschen genau den richtigen Weg finden, sich auszudrücken".Die Facebook-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.