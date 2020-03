Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Aktie gehöre mit einem Minus von 22% zu den großen Verlierern der Coronavorus-Krise. Generell scheine das Papier des US-Internetgiganten im Vergleich zu den anderen vier GAFAM-Werten (Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft) am krisenanfälligsten zu sein. Die Facebook-Aktie stehe aktuell da, wo sie bereits im Juli 2017 gestanden sei. Der genaue Blick auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens zeige aber, dass Facebook am besten für jegliche Art von Krisen positioniert sei. Eine Aktie für Warren Buffett?Anhand der Geschäftszahlen von Facebook sehe man eindeutig, dass es eine Diskrepanz zwischen der Kurs- und der Geschäftsentwicklung des Social-Media-Riesen gebe. Das Umsatzwachstum sei bei dieser Unternehmensgröße schlicht beeindruckend, seit 2007 könne Facebook seine Erlöse deutlich zweistellig steigern. Auch beim Gewinnwachstum zeichne sich ein ähnliches Bild ab. Nicht weniger beeindruckend sei das jährliche Nutzerwachstum. Und auch das durchschnittliche Umsatzwachstum pro Nutzer (ARPU) suche seinesgleichen und bewege sich im deutlich zweistelligen Bereich.Trotz dieser herausragenden Geschäftsentwicklung weise Facebook aktuell nur ein 2020er- und 2021er-KGV von jeweils 17 und 14 sowie ein 2020er- und 2021-EV/Sales-Verhältnis von jeweils 5 und 4. Daneben besitze Facebook mit einer Eigenkapitalquote von 75% sehr wenig Schulden und sitze auf Bergen von Cash. Damit sei der Tech-Riese gut für jegliche Art von Wirtschaftskrisen gerüstet.Trotz dieser herausragenden Geschäftsentwicklung weist Facebook aktuell nur ein 2020er- und 2021er-KGV von jeweils 17 und 14 sowie ein 2020er- und 2021-EV/Sales-Verhältnis von jeweils 5 und 4. Daneben besitzt Facebook mit einer Eigenkapitalquote von 75 Prozent sehr wenig Schulden und sitzt auf Bergen von Cash. Damit ist der Tech-Riese gut für jegliche Art von Wirtschaftskrisen gerüstet.Die Facebook-Aktie sei während der Korrektur des Gesamtmarktes unter ihren Stoppkurs bei 155 Euro gerutscht und sei vom "Aktionär" verkauft. Facebook sei für einen Wachstumswert mit dieser herausragenden Geschäftsentwicklung aktuell sehr günstig bewertet. Damit werde das Papier auch für die Investment-Legende Warren Buffett, welcher unterbewertete Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und herausragender Marktstellung liebe, interessant. Schließlich sei er bereits in den anderen beiden Big Tech-Werten, Apple und Amazon.com, investiert. Deswegen würde es nicht überraschen, wenn Buffett nun auch bei den Facebook-Aktien zuschlage. Anleger sollten die Facebook-Aktie auf ihre Watchlist beobachten und sich auf den Wiedereinstieg vorbereiten, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2020)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.