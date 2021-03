Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Donnerstag seien die Chefs der großen Social-Media-Konzerne Facebook, Google und Twitter mal wieder vom US-Kongress befragt worden. Angekündigtes Thema der Anhörung im Repräsentantenhaus sei der Kampf gegen falsche Informationen im Internet gewesen.Dabei hätten sich klare Fronten nach Parteizugehörigkeit abgezeichnet. Die Demokraten hätten den Plattformen zu lasches Vorgehen gegen falsche Informationen über das Coronavirus und den Ausgang der US-Präsidentenwahl vorgeworfen. Die Republikaner hätten von einer Unterdrückung konservativer Ansichten gesprochen.Beide Parteien würden Änderungen an einer gesetzlichen Regelung durchsetzen wollen, die Online-Plattformen vor Konsequenzen für Behauptungen ihrer Nutzer schütze. Die als "Section 230" bekannte Regelung gebe den Diensten zugleich Spielraum, gegen einzelne Inhalte und Nutzer vorzugehen. Google-Chef Sundar Pichai habe bei der Anhörung betont, dass die "Section 230" damit eine zentrale Voraussetzung unter anderem für den Kampf gegen Falschinformationen sei.Die genannten Regulierungsbemühungen seien ein sehr geringes Risiko für die Social-Media-Aktien, da die Geschäfte wohl nicht wesentlich beeinträchtigen würden. Neben Kartellstrafen in der EU, Digitalsteuern in Frankreich oder die Diskussion um die Nutzung von Drittinhalten seien es jedoch nicht die einzigen politischen Bemühungen gegen die Macht der Tech-Konzerne.Solange die Geschäfte laufen würden und die US-Regierung nicht mit dem Regulierungshammer samt Aufspaltungen oder harten Datenschutzregelungen draufhaue, dürfte das Sentiment für die Aktien von Facebook und Google positiv bleiben.Anleger lassen hier Gewinne laufen und warten auf ein Ende des Seitwärtstrends, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Auch bei Twitter sollten Anleger unverändert an Bord bleiben. (Analyse vom 26.03.2021)Mit Material von dpaAFX