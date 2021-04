Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

248,60 EUR -1,13% (21.04.2021, 17:10)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

247,40 EUR -0,02% (21.04.2021, 16:56)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

297,6308 USD -1,66% (21.04.2021, 16:57)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (21.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook-Aktie konsolidiere aktuell auf einem hohen Niveau knapp unter der 300-Dollar-Marke.Seit dem Rekordhoch bei 315,88 Dollar habe der US-Titel bereits knapp fünf Prozent eingebüßt. Vor den anstehenden Quartalszahlen, die am 28.04. nach Börsenschluss publiziert würden, dürfte es weiter volatil bleiben.Unterdessen habe sich bei der Facebook-Aktie seit August vergangenen Jahres einen Untertassen-Formation ausgebildet. Unter Charttechnikern werde das als ein sehr bullishes Zeichen angesehen. Damit spreche vieles dafür, dass die Facebook-Bullen schon bald wieder das Ruder übernehmen und die Aktie in Richtung der 350-Dollar-Marke treiben würden.Für das Q1/2021 würden die Analysten eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 17,6 Prozent auf 17,7 Mrd. Dollar erwarten. Das EPS solle bei 1,71 Dollar liegen. Zudem werde ein Wachstum der täglich aktiven User auf 1,87 Mrd. erwartet.Facebook sehe aktuell sowohl charttechnisch als auch fundamental sehr gut aus. Zudem sei die Aktie mit einem 21er-KGV von 24 und KUV von 7,9 moderat bewertet.Investierte lassen die Gewinne bei der Facebook-Aktie laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link