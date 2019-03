XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (20.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Aktie sei in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck geraten. Grund für den Kursverfall sei der aktuelle Weggang des Chief Product Officers und eines hochrangigen WhatsApp-Managers. Der anhaltende "BrainDrain" von Top-Führungskräften besorge die Anleger und stelle die Frage, ob Kapitän "Zuck" den richtigen Weg wähle. Zu den aktuellen Änderungen im Management komme hinzu, dass die Instagram-, WhatsApp- und Oculus-Gründer das Unternehmen längst verlassen hätten.Noch sei für Investoren keine klare Richtung für die Facebook-Strategie zu erkennen - insbesondere da die Art und Weiße einer als wahrscheinlich geltenden Regulierung noch unklar sei. Am Ende bleibe ein Kursverlust von rund 7% in einer Woche. Wer investiert sei, warte ab. Noch ziehe am Horizont kein Sturm auf, auch wenn das Risiko für Anleger hoch bleibe, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse (Analyse vom 20.03.2019)Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: