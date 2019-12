Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe sich nach vorne getraut und für die Facebook-Aktie ein Kursziel von 270 Dollar ausgegeben. Die Analysten würden der Facebook-Aktie damit ein Kurspotenzial von 34 Prozent bescheinigen. "Wir bleiben bullish für Facebook und sehen die wiederauflebende Stärke der Facebook-App auch 2020 als maßgeblichen Kurstreiber für die Aktie", schreibe Deutsche Bank-Analyst Lloyd Walmsley.Die Stärke des Kernprodukts sei kein Zufall, meine der Experte, sondern das Ergebnis einer Überarbeitung des Newsfeeds, der Einführung von Stories, der Ausweitung von Marketplace und des verstärkten Anzeigens von Videos. Laut Walmsley sollte es daher auch 2020 gelingen, ein höheres Engagement, Werbewachstum und eine bessere Monetarisierung zu erreichen. Die Deutsche Bank sehe daher ein 20er KGV von 25 gerechtfertigt und habe entsprechend das Kursziel erhöht.Kurse von 270 Dollar in den nächsten Monaten würden der Facebook-Aktie neben der Deutschen Bank nur noch RBC und Credit Suisse zutrauen. Insgesamt seien die Analysten weniger bullish - das Konsensziel liege bei 234 Dollar. Doch selbst dieses Ziel lasse noch ein Ertragspotenzial von 18 Prozent offen.Nach dem Sprint in Richtung Allzeithoch konsolidiere die Facebook-Aktie aktuell, der Aufwärtstrend bleibe jedoch intakt. Abzuwarten sei, wie sich die Regulierungsrisiken künftig auf die Aktie auswirken würden. Mittelfristig stehe jedoch einer weiteren positiven Kursentwicklung nichts im Weg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.