Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (07.06.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Allzeithoch und Kursziel in Reichweite - ChartanalyseNach der Verteidigung der Unterseite einer breiten Handelsspanne waren die Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) im März über die obere Begrenzung einer großen Dreiecksformation ausgebrochen und hatten damit ein übergeordnetes Kaufsignal generiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Anfang April sei mit dem Ausbruch über das bis dahin gültige Allzeithoch bei USD 304,67 der nächste Meilenstein gefolgt und diese Rally habe sich bis USD 331,81 fortgesetzt. Kurz vor dem Erreichen wichtiger Kurszielestoppte der Anstieg allerdings und der Wert habe wieder an das alte Rekordhoch zurückgesetzt. Die Marke sei Mitte Mai zum Startpunkt für eine weitere Kaufwelle geworden, die in der Vorwoche auf ein neues Rekordhoch bei USD 333,78 geführt habe.Ausblick: Knapp unter dem jüngsten Allzeithoch werde der steile Anstieg der letzten Tage korrigiert. Die Chance, dass die Kursziele auf der Oberseite noch erreicht würden, sei aktuell sehr hoch.Die Long-Szenarien: Oberhalb der Unterstützung bei USD 315,88 sei der Aufwärtstrend der letzten zwei Wochen intakt und ein Anstieg auf neue Höchststände jederzeit zu erwarten. Oberhalb von USD 333,78 wären die mittelfristigen Kursziele zwischen USD 337,00 und USD 342,00 die nächsten Hürden, an denen der Aufwärtstrend durchaus in eine scharfe Korrektur übergehen könne. Sollte die USD 342,00-Marke dagegen auch nachhaltig überschritten werden, käme es zu einer Rallyausweitung bis USD 355,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: