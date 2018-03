XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

129,27 EUR +5,27% (27.03.2018, 13:10)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

129,55 EUR +0,79% (27.03.2018, 13:23)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

160,06 USD +0,42% (26.03.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.03.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industriesektor die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) zu kaufen.Nach einem leichten Wachstum von 0,7% in Q4 sei der globale PC-Absatz gemäß IDC im Gesamtjahr 2017 relativ stabil geblieben (-0,2%). Hauptsächlich habe ein laufender Erneuerungszyklus bei Geschäfts-PCs gestützt. Der Privatanwenderbereich habe lediglich in Nischen zulegen können, sei insgesamt durch einen Preisanstieg diverser Komponenten gebremst worden.Der globale Server-Absatz habe in Q4 an das erfreuliche Q3 angeknüpft und um 10,8% zugelegt. Stetige Nachfrage durch die großen Cloud-Betreiber ("Hyperscaler": Amazon, Google, Facebook und Microsoft) sei von Plattform-Aktualisierungen (z.B. IBM z14) verstärkt worden, die in den kommenden Quartalen wieder abflachen würden.Europäische Titel würden zwar unter der Währungsumrechnung leiden. Jedoch erwarte Zienkowicz eine fortgesetzt positive Geschäftsentwicklung und Profitabilitätsfortschritte. Bei US-Unternehmen würden Anreize der Steuerreform für verstärktes Deleveraging der Bilanzen und Aktienrückkäufe sorgen. Die Trends (u.a. Automatisierung, Industrie 4.0, Cloud-Computing) dürften dem Sektor weitere Wachstumsimpulse liefern. Der Analyst bestätige sein Sektor-Rating ("positiv").