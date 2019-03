Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

143,10 EUR -2,34% (18.03.2019, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 162,48 -2,11% (18.03.2019, 15:39)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (18.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analystin Laura Martin von Needham & Co:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Laura Martin vom Investmenthaus Needham & Co die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nur noch zu halten.Anleger sollten sich eines negativen Netzwerkeffekts bewusst machen. Zum einen wolle Facebook Inc. Nutzern in Zukunft eine größere Datensicherheit und die Verschlüsselung von Nachrichten bieten. Zum anderen nehme das Risiko einer Regulierung zu. Dritter Punkt seien solch schrecklichen Ereignisse wie zuletzt in Neuseeland, die die Marke schädigen würden. Das Blockieren dieser Inhalte könne nicht mit 100%iger Sicherheit garantiert werden.Die Analysten von Needham & Co sorgen, dass sich der strategische Schwenk, die Regulierung und das Risiko negativer Schlagzeilen negativ auf die Bewertung der Facebook-Aktie auswirken könnten. Der Abschied von Leuten aus dem Führungsteam könnte die Folge sein. Hochkarätige Entscheidungsträger seien wichtige Wettbewerbsvorteile. Analystin Laura Martin befürchtet im Zuge des Weggangs von Führungskräften eine beschleunigte Wertvernichtung.Die Analysten von Needham & Co stufen in ihrer Facebook-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "hold" zurück.Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:143,35 EUR -2,41% (18.03.2019, 15:17)