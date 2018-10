Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

133,79 EUR -0,07% (22.10.2018, 08:52)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

134,88 EUR (19.10.2018)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

154,05 USD -0,56% (19.10.2018)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (22.10.2018/ac/a/n)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Aktie bleibt angeschlagen - ChartanalyseDie Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) beendeten ihren fulminanten Anstieg im Juli dieses Jahres mit einem veritablen Crash, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Binnen eines Tages habe das Unternehmen rund 20% seines Börsenwertes verloren und seien in der Folge auch unter die Unterstützung bei 168,18 USD eingebrochen. Dies habe für das nächste Verkaufssignal gesorgt. Seither falle der Kurs in einem Trendkanal sukzessive zurück und habe auch die Haltemarken bei 161,58 und 156,50 USD nicht verteidigen können. Ende September sei der Wert damit auch unter eine langfristige Aufwärtstrendlinie gefallen und habe damit das nächste bearishe Signal ausgebildet. Es sei eine weitere Verkaufswelle gefolgt, die an der langfristigen Unterstützung bei 148,00 USD auf Käufer getroffen habe. Diese hätten für eine weitere kurzzeitige Gegenbewegung gesorgt, die die Aktien an die Unterseite der langfristigen Aufwärtstrendlinie geführt habe. Ein Ausbruchsversuch sei jedoch misslungen und so sei der Wert in den letzten Tagen wieder unter Druck gekommen.Ausblick: Die gewaltige Abwärtsdynamik der Sommermonate habe sich bei den Aktien von Facebook verflüchtigt. Dennoch bleibe die Baisse intakt und könnte in Kürze fortgeführt werden.Die Short-Szenarien: Unterhalb der 156,50 USD-Marke dürfte es jetzt zu einem Rücksetzer bis 148,00 USD kommen. Dort hätten die Bullen die Chance auf eine zweite Erholung. Scheitere diese ebenfalls im Bereich von 161,56 USD, könnte die nächste Abwärtsbewegung starten und auch zu einem Bruch der 148,00 USD-Marke führen. Darunter lägen die nächsten charttechnischen Ziele bei 144,50 USD und auf Höhe der Unterstützung bei 138,80 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: