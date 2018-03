Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

139,84 EUR -0,30% (20.03.2018, 13:33)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

172,56 USD -6,77% (19.03.2018, 21:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (20.03.2018/ac/a/n)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktie: Weitere Abgaben wegen Datenaffäre könnten noch bevorstehen - AktienanalyseFacebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist durch eine erneute Datenaffäre ins Visier von Ermittlungen geraten, nach dem die britische Firma Cambridge Analytica mutmaßlich Daten von Millionen Facebook-Nutzern unerlaubt für Wahlwerbung genutzt haben soll, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Offenbar durfte Trumps Werbedienstleister Cambridge Analytica Informationen von Millionen Facebook-Nutzern speichern, so die Experten von "boerse-daily.de" weiter. Diese Informationen sollten dann im Zuge der US-Wahl gezielt eingesetzt worden sein. In den USA hätten zwei Senatoren Facebook-Chef Mark Zuckerberg aufgefordert, wegen der Enthüllungen vor einem Gremium der Kongresskammer auszusagen. Auch die EU-Abgeordneten wollten das Internet-Netzwerk genauer unter die Lupe nehmen.Die Facebook-Aktien hätten daraufhin am ersten Handelstag dieser Woche mit einem Kursabschlag von knapp 7 Prozent an Wert verloren und sogleich die Nasdaq 100-Verliererliste angeführt - ein äußerst seltenes Bild! Doch die Affäre könnte noch viel größere Kreise nach sich ziehen, weitere Abgaben könnten womöglich noch bevorstehen. Nicht zuletzt, weil das Wertpapier derzeit auf einem letzten markanten Support und der 200-Tage-Durchschnittslinie aufliege. Brechen diese Unterstützungen weg, könnte es für Facebook-Aktionäre ungemütlich werden und eröffnet dann tendenziell Short-Ansätze, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.03.2018)Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:138,61 EUR -0,69% (20.03.2018, 12:17)