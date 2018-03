Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.03.2018/ac/a/n)



Der Datenskandal bei Facebook ziehe weiter seine Kreise. Am Montag habe es in den USA einen richtigen Ausverkauf bei den Aktien des sozialen Netzwerks gegeben. Dass sich die Facebook-Aktie zum Handelsende aber leicht ins Plus habe retten können, könnte vielleicht die Trendwende gewesen sein. Der Skandal werde den langfristigen Trend bei Facebook zwar bremsen, aber nicht stoppen, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.03.2018)