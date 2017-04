NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

142,05 USD -0,25% (31.03.2017, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (03.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Der Social Media-Anbieter unterstütze die "News Integrity Initiative". Die mit einem Budget von 14 Millionen Dollar ausgestattete Initiative wolle gegen Falschmeldungen vorgehen und neue Wege finden, das Internet als zuverlässige Nachrichtenquelle zu gestalten. Die Mitarbeit sei wichtig für den US-Internetgiganten, denn die so genannten Fake News seien kein kleines Problem - sie seien zum Politikum geworden und bedrohen die Umsätze.Die Facebook-Aktie ist ein klarer Kauf, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.04.2017)XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:133,15 EUR -0,04% (03.04.2017, 14:12)Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:133,112 EUR -0,14% (03.04.2017, 14:35)