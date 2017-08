Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

145,88 EUR +1,34% (07.08.2017, 17:49)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 171,86 +1,32% (07.08.2017, 17:50)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Connecticut (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Rob Sanderson von MKM Partners:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse spricht Aktienanalyst Rob Sanderson von MKM Partners nach wie vor eine Kaufempfehlung für die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) aus.Die Analysten von MKM Partners sind der Auffassung, dass sich die Bewertung von Facebook Inc. im Verlauf des Jahres verbessert. Die Sorge der Investoren über einen starken Wachstumsrückgang im zweiten Halbjahr habe sich in die Erwartung gewandelt, dass es nur zu einem kleinen Rückgang der Wachstumsrate kommen werde.Trotz eines Umsatzwachstums von mehr als 40% habe sich das KGV lediglich auf rund 25 erholt. Selbst bei einer moderaten Wachstumsabschwächung berge die Facebook-Aktie noch Aufwärtspotenzial.Analyst Rob Sanderson erhöht das Kursziel für die Facebook-Aktie von 180,00 auf 200,00 USD.