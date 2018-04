Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

136,00 EUR +1,09% (12.04.2018, 13:09)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

166,32 USD +0,78% (11.04.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (12.04.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktie: Deutlicher Rücksetzer bietet hervorragende Einstiegschance! AktienanalyseKaum ein Tag vergeht ohne neue Details zum Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB)-Datenskandal, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Neuesten Angaben zufolge könnten die Daten von bis zu 87 Mio. Nutzern unzulässigerweise mit der Firma Cambridge Analytica geteilt worden sein. Zuvor sei von etwa 50 Mio. die Rede gewesen. Experten würden befürchten, dass auch mit den neuesten Enthüllungen das komplette Ausmaß des Datenskandals noch nicht bekannt sein dürfte. Schließlich habe Facebook zur Unterstützung seines Geschäftsmodells einen sehr weitgehenden Zugriff für Apps Dritter auf Nutzerdaten zugelassen, meine der für Facebook zuständige Hamburger Datenschutzbeauftragte, Johannes Caspar: "Der Fall Cambridge Analytica bildet da nur die Spitze des Eisbergs."Langfristigen Schaden dürfte das Geschäft von Facebook indes kaum nehmen. Schließlich sei das soziale Netzwerk aus den Budgets der meisten Werbetreibenden nicht mehr wegzudenken, da kaum eine andere Plattform eine dermaßen exakte Zielgruppensteuerung erlaube. Nicht umsonst sei das Zuckerberg-Imperium mit einem Werbeumsatz von knapp 27 Mrd. Dollar die weltweite Nummer zwei hinter Alphabet (Google). Facebook habe zudem zahlreiche Verbesserung im Datenschutz angekündigt. Unter anderem solle die Anmeldung bei anderen Apps über die Facebook-Login-Daten strikter gehandhabt werden - ein Markt, den Facebook laut dem Analyseunternehmen Datanyze mit einem Anteil von 77 Prozent beherrsche.Kurzum: Die Experten vom "ZertifikateJournal" sehen den deutlichen Rücksetzer der Aktie als eine hervorragende Einstiegschance. (Ausgabe 14/2018)Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:135,49 EUR +2,22% (12.04.2018, 12:50)