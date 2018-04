Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



New York (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Douglas Anmuth von J.P. Morgan Securities:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst Doug Anmuth von der J.P. Morgan Securities seine Übergewichten-Empfehlung für die Aktien des sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Der Quartalsbericht von Facebook Inc. habe für Erleichterung gesorgt. Investoren dürften beginnen einem Investment wieder positiver gegenüber zu stehen. Allerdings werde das wohl kaum über Nacht passieren, vor allem weil Facebook sich hinsichtlich der Nutzertrends in Q2 in Europa wegen regulatorischer Risiken etwas vorsichtig gezeigt habe.Unter dem Strich dürften aber die Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung moderat bleiben, so die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan Securities. Die Facebook-Aktie bleibt unter den Large Caps der Anlagefavorit von Analyst Douglas Anmuth. Der Titel sei auf dem aktuellen Kursniveau sehr attraktiv.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Facebook-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein und halten am Kursziel von 242,00 USD fest.Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:142,80 EUR +8,83% (26.04.2018, 16:59)