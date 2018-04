NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.04.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Der US-Konzern habe die Q1-Zahlen veröffentlicht und die Erwartungen wieder einmal übertroffen. Erleichterung für die Investoren nach dem Datenskandal um Cambridge Analytica. Dasn Zahlenwerk könne überzeugen, allerding seien sie nicht in der Lage die zahlreichen Probleme zu überstrahlen. Sicherlich habe der Datenskandal keine Auswirkungen auf das Werbegeschäft im ersten Quartal. Der Skandal sei auch erst gegen Ende März öffentlich geworden. Der politische Druck auf Facebook wiege aber schwer: Regulierungen würden mit Sicherheit kommen, zusätzliche Steuern möglicherweise auch. Anleger sollten abwarten und dabei bleiben, so Benedikt Kaufmann, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:143,70 EUR +9,52% (26.04.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:143,97 EUR +9,54% (26.04.2018, 22:25)