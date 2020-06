Abbildung 1: MLM-Experte Fabio Menner. Bildquelle: Fabio Menner

Was verbirgt sich hinter waveplatform.io?

Fabio Menner trägt zum schnellen Wachstum der Plattform bei

Fabio Menner hat gerade im deutschsprachigen Raum erheblich zum Erfolg von Wave beigetragen. Er baute das Projekt ab 01.11.2019 mit 5 Teampartnern als einer der ersten hierzulande auf, während er selbst sich auf Bali befand. Trotz der Zeitverschiebung gelang es ihm, bereits im ersten Monat ca. 250 Teampartner zu gewinnen. Wer sich mit Multi-Level-Marketing auskennt, weiß, was für ein großer Erfolg das ist.



Doch dabei blieb es nicht. Menner und sein Team arbeiteten weiter hart am Erfolg des Projekts und schafften es, bis Mai 2020 mehr als 2.000 aktive Teampartner zu gewinnen, um so über 20 Millionen Dollar Umsatz zu erzielen. Ein absoluter Rekord in der MLM-Szene, der für viel Aufmerksamkeit sorgte.



Was führte zum Erfolg von Fabio Menner?

Auf seinen eigenen Erfolg angesprochen, erklärt Fabio Menner, dass dies nur durch Disziplin, Ehrlichkeit und Fleiß möglich sei. Er arbeite stets nach dem Prinzip "Hard work will allways pay off". Zusätzlich ermuntert er auch andere, sich ihren Weg zum Erfolg zu bahnen. "Wenn ich es als 23-järhiger geschafft habe, sogar vom Ausland aus auf Reisen ein Online-Business in Millionenhöhe aufzubauen, worauf warten dann andere?", erklärte Menner im Gespräch.



Es sei jedoch nicht nur das Geld, was ihn antreibe. Zusätzlich gehe es auch um die persönliche Weiterentwicklung. Mit 2.000 Menschen im Team lerne man deutlich mehr über Unternehmertum als durch jedes Studium auf Erden, hieß es weiter.



Erfolg durch MLM: heute für jeden möglich

Wer den Weg von Fabio Menner nachzeichnet, muss erkennen, dass der geschäftliche Erfolg heute wie das Geld sprichwörtlich auf der Straße liegt. Gerade der Online-Vertrieb bietet heute jedem Menschen die Chance, auch ohne langwierige Ausbildung in relativ kurzer Zeit Erfolge zu feiern. Dazu eigenen sich offenbar auch junge Branchen wie die Kryptowährungen sehr gut. Die Plattform Wave konnte unter anderem durch die MLM-Erfolge von Fabio Menner in Europa eine stabile Nutzerbasis errichten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Erfolge in Zukunft noch weiter ausbauen lassen. (23.06.2020/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im Auftrag des gegenständlichen Unternehmens. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen haben in den letzten 10 Jahren erheblich an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen. Gerade der Bitcoin-Hype Ende 2017 zeigte dies sehr eindrucksvoll. Doch auch seitdem erweisen sich die Kurse verschiedener Kryptos immer wieder als äußerst schwankend und erlauben damit große Gewinne. Einer, der das erkannt hat, ist Fabio Menner. Der 23jährige Online-Marketer hat es geschafft, mit dem Projekt waveplatform.io einen neuen MLM Rekord in Deutschland zu schreiben. Doch was ist die Waveplatform und wie konnte Fabio Menner so gigantische Erfolge damit erzielen?Wave ist eine Digital Asset Management Plattform, die auf Blockchain Technologie basiert. Hier erhalten Nutzer also eine sehr sichere Wallet, mit der sie die bekanntesten Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. sicher verwahren können. Darüber hinaus sind Wave-Token auch eine eigene Kryptowährung, die an die User für bestimmte Aktivitäten ausgeschüttet wird. Über die eigene Handelsplattform können Token in andere Kryptowährungen getauscht werden und umgekehrt.