Xetra-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:

14,35 EUR +0,70% (27.08.2018, 13:39)



Tradegate-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:

14,45 EUR +1,40% (27.08.2018, 14:14)



ISIN Fabasoft-Aktie:

AT0000785407



WKN Fabasoft-Aktie:

922985



Ticker-Symbol Fabasoft-Aktie:

FAA

Kurzprofil Fabasoft AG:



Die Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) mit Sitz in Linz (Österreich) ist ein 1988 gegründeter Softwarehersteller und Cloud-Anbieter mit langjähriger Erfahrung im elektronischen Dokumenten- und Prozessmanagement. Die Softwareprodukte und Cloud-Produkte von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, prozessorientierte Bearbeiten, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen.



Diese Funktionalitäten werden sowohl im Rahmen von On-Premises-Installationen in den Rechenzentren der Kunden als auch als SaaS- und Cloud-Services genutzt. Darüber hinaus bietet Fabasoft mit dem Appliance-Konzept eine bequeme und zeitsparende Möglichkeit, den Kunden standardisierte Gesamtsysteme (Hardware und Software) für die Nutzung in ihren Rechenzentren zur Verfügung zu stellen. Die Fabasoft Private Cloud, Mindbreeze InSpire (Link öffnet in einem neuen Fenster) sowie Secomo (Verschlüsselungssystem für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) stehen als solche Appliances zur Verfügung. (27.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fabasoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) unter die Lupe.Das österreichische Unternehmen profitiere als Softwarehersteller und Cloud-Anbieter im Bereich elektronisches Dokumenten- und Prozessmanagement vom explodierendem Datenvolumen und dem Megatrend "Digitalisierung". Herzstück Gesellschaft seien die Produkte der Tochter Mindbreeze (Anteil: 76%) mit den Anwendungen für Enterprise Search, Big Data und Wissensmanagement.Die Fabasoft-Aktie sei in den letzten Tagen aus ihrer Lethargie erwacht und nehme wieder Kurs auf das Verlaufshoch aus dem Januar bei rund 16 Euro. Würden die Zahlen passen, dürften neue Hochs nur eine Frage der Zeit sein. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2018)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Fabasoft-Aktie: