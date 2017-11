Börse Stuttgart-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:

12,29 EUR -1,68% (29.11.2017, 09:35)



Xetra-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:

12,40 EUR (05.10.2017)



ISIN Fabasoft-Aktie:

AT0000785407



WKN Fabasoft-Aktie:

922985



Ticker-Symbol Fabasoft-Aktie:

FAA



Kurzprofil Fabasoft AG:



Die Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) mit Sitz in Linz (Österreich) ist ein 1988 gegründeter Softwarehersteller und Cloud-Anbieter mit langjähriger Erfahrung im elektronischen Dokumenten- und Prozessmanagement. Die Softwareprodukte und Cloud-Produkte von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, prozessorientierte Bearbeiten, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen.



Diese Funktionalitäten werden sowohl im Rahmen von On-Premises-Installationen in den Rechenzentren der Kunden als auch als SaaS- und Cloud-Services genutzt. Darüber hinaus bietet Fabasoft mit dem Appliance-Konzept eine bequeme und zeitsparende Möglichkeit, den Kunden standardisierte Gesamtsysteme (Hardware und Software) für die Nutzung in ihren Rechenzentren zur Verfügung zu stellen. Die Fabasoft Private Cloud, Mindbreeze InSpire (Link öffnet in einem neuen Fenster) sowie Secomo (Verschlüsselungssystem für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) stehen als solche Appliances zur Verfügung. (29.11.2017/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - Fabasoft-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" halten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) weiterhin für kaufenswert.Starker Auftrag! Im Vergabeverfahren "Beschaffung des Basisdienstes E-Akte/DMS für die Bundesverwaltung" habe Fabasoft von der ausschreibenden Stelle (Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) den Zuschlag erhalten. Gemäß der Struktur dieses Verfahrens werde der Auftragsumfang Lizenzen für zumindest 6.000 Nutzerinnen und Nutzer des E-Akte Basisdienstes in fünf Pilotbehörden sowie Werk- und Dienstleistungen für die Nachnutzung des E-Akte Basisdienstes bei diesen Behörden enthalten.Der Auftrag stärke das Kerngeschäft der Österreicher und sorge in den nächsten Jahren für eine hohe Auslastung. Das direkte Volumen dürfte sich für Fabasoft über die nächsten Jahre verteilt auf ca. 30 Mio. Euro belaufen. Die Lizenzen im Volumen von ca. 20 Mio. Euro verkaufe Fabasoft selbst. Das dazugehörige Consulting-Geschäft erfolge größtenteils über Dritte. Zudem habe der Auftraggeber die Option, weitere Werk- und Dienstleistungen sowie Lizenzen für die Ausstattung der Bundesverwaltung mit einem einheitlichen E-Akte Basisdienst abzurufen. Werde diese Option gezogen, wäre dies der Hammer! Es handle sich um bis zu 200.000 potenzielle Nutzer. Das Volumen würde sich vervielfachen.Exzellent entwickle sich weiterhin das Geschäft bei Mindbreeze. Jüngst hätten mit Bosch, Rhön, Caixa Bank, ADAC sowie dem US-Pharmaunternehmen Express Scripts (rund 100 Mrd. Dollar Umsatz!) neue Kunden gewonnen werden können. Um das Wachstum bei Mindbreeze zu stemmen, plane Fabasoft-Chef Leopold Bauernfeind kurzfristig eine Kapitalerhöhung. Gemeinsam mit M.M. Warburg sei eine Kapitalerhöhung von bis zu 10% des Grundkapitals in Arbeit.