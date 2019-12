XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

38,74 EUR +0,73% (03.12.2019, 12:23)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

38,62 EUR 0,00% (03.12.2019, 11:44)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (03.12.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 32 auf 35 Euro.Die Rückgänge bei den Ergebnisgrößen des Mannheimer Konzerns seien im dritten Quartal weniger stark als nach dem schwachen Q2 befürchtet ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies habe an der Börse für Erleichterung gesorgt, die sich in einem kräftigen Kurssprung bei der FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie Bahn gebrochen habe. Zu der positiven Börsenreaktion habe auch beigetragen, dass das Management den Ausblick für das Gesamtjahr 2019 auf den oberen Rand der bisher gültigen Prognosespannen konkretisiert habe. Dennoch dürfe nicht übersehen werden, dass die derzeit laufende Wachstumsinitiative zu einem (planmäßigen) Kostenanstieg führe und somit für einige Zeit ergebnisbelastend wirke. Gravierender dürfte allerdings sein, dass derzeit noch kein Ende für die in Deutschland und China besonders ausgeprägte Schwäche der Automobilindustrie, einem der wichtigsten Kunden des deutschen Schmierstoffherstellers, abzusehen sei.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat zwar in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie von 32 auf 35 Euro angehoben. Gemäß der Empfehlungssystematik der NORD LB entspricht dies allerdings nur noch knapp einer "halten"-Einstufung für den Titel. Bei weiteren Kursanstiegen sollte die Verringerung von Depotbeständen in der FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie erwogen werden. (Analyse vom 03.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: